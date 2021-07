Furto in casa: cassaforte smurata e portata via (Di venerdì 9 luglio 2021) La notte scorsa ignoti si sono introdotti in un'abitazione di Coverciano portando via la cassaforte dal muro. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito picconare all'interno dell'... Leggi su firenzetoday (Di venerdì 9 luglio 2021) La notte scorsa ignoti si sono introdotti in un'abitazione di Coverciano portando via ladal muro. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno sentito picconare all'interno dell'...

Furto in casa: cassaforte smurata e portata via In casa è stata ritrovata una mazza spaccalegna, oggetto utilizzato per sradicare la cassetta dal muro. Dai riscontri è emerso che i malviventi sarebbero passati dalle cantine del palazzo, accedendo ...

