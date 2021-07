Finale Europei Italia-Inghilterra, niente maxischermo all’Olimpico: si temono assembramenti (Di venerdì 9 luglio 2021) Finale Europei di calcio 2020 fra l’Italia e l’Inghilterra, domenica 11 luglio: per vederla i romani non potranno più andare allo stadio Olimpico. Non sarà infatti montato il maxischermo, come invece era stato annunciato, per consentire la visione del match. La decisone è stata presa nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolta oggi in prefettura. Il motivo, secondo quanto si apprende, è che – non essendo catalogato come evento sportivo ma come pubblico spettacolo – allo stadio Olimpico sarebbero potute entrare solo 1.000 persone, mentre con deroga si poteva ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)di calcio 2020 fra l’e l’, domenica 11 luglio: per vederla i romani non potranno più andare allo stadio Olimpico. Non sarà infatti montato il, come invece era stato annunciato, per consentire la visione del match. La decisone è stata presa nel corso dell’ultima riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolta oggi in prefettura. Il motivo, secondo quanto si apprende, è che – non essendo catalogato come evento sportivo ma come pubblico spettacolo – allo stadio Olimpico sarebbero potute entrare solo 1.000 persone, mentre con deroga si poteva ...

