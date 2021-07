“Due vite” di Emanuele Trevi vince lo Strega 2021 Un vero romanzo che è un atto di fede verso l’amicizia e uno strappo alla regola

Leggi su 900letterario

(Di venerdì 9 luglio 2021) Finalmenteunproclamazione del vincitore la conduttrice ha avuto timore di pronunciare la casa editrice che ha avuto il merito di pubblicare Duedi, ovNeri Pozza, e ha menzionato la più rassicurante Einaudi. Dueè molto di più, e molto meglio, di quelli che minacciano di essere un. Non è questione di esercitare a tutti i costi il ruolo del bastian contrario, che in un Paese vocato al pascolo come questo causa pur sempre molti disagi. Si tratta piuttosto di ...