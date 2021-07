Covid, solo in 5 Regioni indicazioni per rafforzare il tracciamento (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad oggi, solo cinque Regioni hanno emanato provvedimenti atti a definire linee guida, piani, programmi etc. volti a rafforzare il tracciamento e la prevenzione per Covid-19. In particolare, si tratta dell’Abruzzo, della Calabria, della Liguria, della Lombardia e del Veneto, secondo l’analisi dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome in merito all’emanazione di indicazioni per screening, tracciamento e contact tracing per Covid-19 aggiornata al 5 luglio 2021. E’ quanto emerso dalla 60ma puntata ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ad oggi,cinquehanno emanato provvedimenti atti a definire linee guida, piani, programmi etc. volti aile la prevenzione per-19. In particolare, si tratta dell’Abruzzo, della Calabria, della Liguria, della Lombardia e del Veneto, secondo l’analisi dei provvedimenti dellee delle Province Autonome in merito all’emanazione diper screening,e contact tracing per-19 aggiornata al 5 luglio 2021. E’ quanto emerso dalla 60ma puntata ...

