Covid oggi Sardegna, 51 contagi e zero morti: bollettino 9 luglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 51 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Poco più di 3mila i test in più eseguiti. Stabili ricoveri ospedalieri: 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.333 e 23 i guariti in più. Sul territorio, dei 57.434 casi positivi complessivamente accertati, 15.079 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.717 (+7) nel Sud Sardegna, 5.181 (+7) a Oristano, 10.966 a Nuoro, 17.477 (+9) a Sassari. A Ghilarza (Or), intanto, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 51 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 9. Non si registrano invece nuovi decessi. Poco più di 3mila i test in più eseguiti. Stabili ricoveri ospedalieri: 33 pazienti in area medica e uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.333 e 23 i guariti in più. Sul territorio, dei 57.434 casi positivi complessivamente accertati, 15.079 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.717 (+7) nel Sud, 5.181 (+7) a Oristano, 10.966 a Nuoro, 17.477 (+9) a Sassari. A Ghilarza (Or), intanto, ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi con Maurizio Lupi e gli amici di Noi con l'Italia alla loro Assemblea nazionale. Il Covid ci ha insegnato che… - fattoquotidiano : Vaccino Covid, Pfizer-Biontech annunciano richiesta di autorizzazione per la terza dose. Per Fda e Cdc “a oggi non… - SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. Vaccini, Pfizer chiede autorizzazione per terza dose. LIVE - fisco24_info : Covid oggi Sardegna, 51 contagi e zero morti: bollettino 9 luglio: I dati di oggi dalla Regione… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 luglio | Sky TG24 -