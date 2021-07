Covid Italia, Rt in aumento a 0.66. Ora la variante Delta preoccupa parecchio (Di venerdì 9 luglio 2021) Covid: sale l’indice Rt in Italia che questa settimana si attesta al 0.66, in leggero aumento rispetto allo 0,63 della passata rilevazione. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio Covid. La variante Delta del Covid spinge i contagi in Europa e si allargano le zone rosse nella mappa Leggi su ilmattinodisicilia (Di venerdì 9 luglio 2021): sale l’indice Rt inche questa settimana si attesta al 0.66, in leggerorispetto allo 0,63 della passata rilevazione. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio. Ladelspinge i contagi in Europa e si allargano le zone rosse nella mappa

