Covid, focolaio a Malta durante una vacanza studio: 80 persone bloccate in quarantena (Di venerdì 9 luglio 2021) Ventuno positivi accertati: i partecipanti (studenti e accompagnatori) risultati negativi sono stati trasferiti in un hotel Covid fino al 22 luglio. Il sindaco di Molfetta, comune di uno dei ragazzi, scrive a Di Maio: "Riportiamo chi è risultato negativo a casa"

