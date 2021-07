Box a Lungomare, Commissione Trasparenza convoca assessore (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La vicenda relativa ai lavori per la costruzione di oltre 200 box interrati su due piani tra palazzo Sant’Agostino e il Lungomare arriva in Commissione Trasparenza del Comune di Salerno. Il presidente Antonio Cammarota spiega: “Il cantiere di Piazza Cavour è fermo. Con esso non mancano disagi alla viabilità, al decoro, alla salubrità della zona, oltre ad un Lungomare sventrato e lasciato così in brutta mostra. Una città spaccata in due: l’assessore all’urbanistica Domenico De Maio chiarisca con urgenza. La vicenda arriva in Commissione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La vicenda relativa ai lavori per la costruzione di oltre 200 box interrati su due piani tra palazzo Sant’Agostino e ilarriva indel Comune di Salerno. Il presidente Antonio Cammarota spiega: “Il cantiere di Piazza Cavour è fermo. Con esso non mancano disagi alla viabilità, al decoro, alla salubrità della zona, oltre ad unsventrato e lasciato così in brutta mostra. Una città spaccata in due: l’all’urbanistica Domenico De Maio chiarisca con urgenza. La vicenda arriva in...

