William e Kate esultano per l’Inghilterra in finale ad Euro2020: “Che partita incredibile” (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche la famiglia reale inglese non disdegna il tifo calcistico e, infatti, non ha potuto fare a meno di esultare in seguito alla vittoria dell’Inghilterra contro la Danimarca che, quindi, ha garantito l’approdo in finale agli Europei 2021. La nazionale inglese dovrà battersi contro l’Italia che a sua volta ha battuto la Spagna, ma intanto i Duchi di Cambridge hanno esultato anche sui social, dove è comparso un tweet subito dopo la partita in cui i coniugi mostravano tutto il loro entusiasmo, pronti a sostenere la squadra nella partita di domenica 11 luglio. Il tifo dei Duchi di Cambridge per gli Europei “Che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche la famiglia reale inglese non disdegna il tifo calcistico e, infatti, non ha potuto fare a meno di esultare in seguito alla vittoria delcontro la Danimarca che, quindi, ha garantito l’approdo inagli Europei 2021. La nazionale inglese dovrà battersi contro l’Italia che a sua volta ha battuto la Spagna, ma intanto i Duchi di Cambridge hanno esultato anche sui social, dove è comparso un tweet subito dopo lain cui i coniugi mostravano tutto il loro entusiasmo, pronti a sostenere la squadra nelladi domenica 11 luglio. Il tifo dei Duchi di Cambridge per gli Europei “Che ...

