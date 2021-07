Trump vuole denunciare Facebook, Google e Twitter (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex presidente degli Stati Uniti vuole lanciare una class action contro i colossi del digitale, accusandoli di censurare le voci dei conservatori L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump farà causa a Facebook, Google, Twitter e ai loro amministratori delegati Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, accusandoli di aver censurato le voci dei conservatori statunitensi. Trump però non agirà da solo. L’imprenditore di New York ha già annunciato che l’azione legale avrà la forma di una class action, che coinvolgerà tutti gli utenti, anche meno famosi di lui, i cui account o post ... Leggi su cityroma (Di giovedì 8 luglio 2021) L’ex presidente degli Stati Unitilanciare una class action contro i colossi del digitale, accusandoli di censurare le voci dei conservatori L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldfarà causa ae ai loro amministratori delegati Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, accusandoli di aver censurato le voci dei conservatori statunitensi.però non agirà da solo. L’imprenditore di New York ha già annunciato che l’azione legale avrà la forma di una class action, che coinvolgerà tutti gli utenti, anche meno famosi di lui, i cui account o post ...

