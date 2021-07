Traffico Roma del 08-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltorallentato per incidente sulla A24-l’aquila-teramo tra le uscite di Castel Madama Vicovaro Mandela in direzione di Teramo code perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra via del Mare via Pontina che rallenta anche in interna tra l’uscita per la diramazionesud e la via Appia code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale estrallentato per incidente sulla via Cristoforo Colombo all’altezza dell’incrocio con via Giovanni genocchi trafficata alla via Pontina con code tra ...