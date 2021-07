Sul ddl Zan hanno già deciso: perché non si può parlarne (Di giovedì 8 luglio 2021) A poche ore dalla scomparsa di Raffaella Carrà, è stata lanciata una petizione online per rinominare il Ddl Zan in Ddl Carrà. Si tratta dell'ennesima strumentalizzazione politica che impedisce una discussione ogettiva sulla proposta di legge. Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) A poche ore dalla scomparsa di Raffaella Carrà, è stata lanciata una petizione online per rinominare il Ddl Zan in Ddl Carrà. Si tratta dell'ennesima strumentalizzazione politica che impedisce una discussione ogettiva sulla proposta di legge.

