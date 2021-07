Slittino, Armin Zoeggeler premiato in occasione dei 100 anni della FISI (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidente della FISI Flavio Roda ha consegnato ad Armin Zoeggeler il premio ufficiale in occasione dei 100 anni della Federazione Italiana Sport Invernali. L’atleta italiano, capace di scrivere la storia dello Slittino alle Olimpiadi, si aggiunge ad una lista ristretta di campioni azzurri. La premiazione è stata ritardata a causa della pandemia di Covid-19, ma finalmente Zoeggeler ha ricevuto questo meritato riconoscimento. Il campione ha inoltre ricevuto i complimenti del Presidente Roda per il suo contributo allo ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Il presidenteFlavio Roda ha consegnato adil premio ufficiale indei 100Federazione Italiana Sport Invernali. L’atleta italiano, capace di scrivere la storia delloalle Olimpiadi, si aggiunge ad una lista ristretta di campioni azzurri. La premiazione è stata ritardata a causapandemia di Covid-19, ma finalmenteha ricevuto questo meritato riconoscimento. Il campione ha inoltre ricevuto i complimenti del Presidente Roda per il suo contributo allo ...

