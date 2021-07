Perché la mattina appena svegli siamo più alti? Ecco a cosa è dovuto e quanto dura l’effetto

Leggi su chedonna

(Di giovedì 8 luglio 2021) Latutti un po’ più! Lanon deve stupirci:qual è la spiegazione scientifica per questa curiosità strana. Dormire bene di notte è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. Purtroppo non sempre ci riusciamo, per vari motivi. Per esempio incidono i cambi di stagione,nte i quali il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it