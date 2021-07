Longevità, nel 2100 si potrà vivere fino a 125 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) I centenari, quelli che vivono fino a cento anni e più, stanno aumentando di decennio in decennio: al mondo, oggi, ce ne sono quasi mezzo milione. I «supercentenari», che superano i 110 anni, invece, sono molti meno. La buona notizia, però, secondo una nuova ricerca dell’Università di Washington, è che probabilmente anche il loro numero è destinato a crescere lentamente: entro la fine di questo secolo, secondo le stime, sarà possibile vivere fino a 125 o addirittura 130 anni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 luglio 2021) I centenari, quelli che vivono fino a cento anni e più, stanno aumentando di decennio in decennio: al mondo, oggi, ce ne sono quasi mezzo milione. I «supercentenari», che superano i 110 anni, invece, sono molti meno. La buona notizia, però, secondo una nuova ricerca dell’Università di Washington, è che probabilmente anche il loro numero è destinato a crescere lentamente: entro la fine di questo secolo, secondo le stime, sarà possibile vivere fino a 125 o addirittura 130 anni.

Advertising

diodeimorti : Ad ogni tavolo è stato assegnato un nome di una pietra preziosa. Per il mio è capitata la pietra che più mi rappres… - MENUETTOit : #Food e #Music: Domande e risposte: The Kings of Comfort nel nuovo album e la chiave della longevità | Arte e ... - FrancescoBilot6 : @beppe_grillo Conte è stato un buon Presidente del Consiglio,ma per merito del M5S, mettersi in testa di trasformar… -

Ultime Notizie dalla rete : Longevità nel Ottimo decorso post operatorio per Papa Francesco Nessuna massa tumorale quindi nel corpo del santo padre. Il timore era sopraggiunto perché i medici ... concedendovi longevità e molti anni fruttuosi di pontificato'. Sua santità Papa Francesco ha ...

Papa Francesco: 'Sono toccato dai tanti messaggi e dall'affetto ricevuto in questi giorni' ... concedendovi longevità e molti anni fruttuosi di pontificato". Anche diversi capi di Stato e di ... "Preghiamo tutti insieme Dio, che Le dia la salute per poter proseguire nel Suo impegno per la ...

Longevità, nel 2100 si potrà vivere fino a 125 anni Vanity Fair Italia Nessuna massa tumorale quindicorpo del santo padre. Il timore era sopraggiunto perché i medici ... concedendovie molti anni fruttuosi di pontificato'. Sua santità Papa Francesco ha ...... concedendovie molti anni fruttuosi di pontificato". Anche diversi capi di Stato e di ... "Preghiamo tutti insieme Dio, che Le dia la salute per poter proseguireSuo impegno per la ...