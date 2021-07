LIVE Tour de France | tappa di oggi in DIRETTA | ventagli in partenza | Alaphilippe va all’attacco

(Di giovedì 8 luglio 2021) CLICCA QUI PER SEGUIRE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE14.15 Questi i nomi dei tredici fuggitivi: André Greipel, Edward Theuns, Julian, Imanol Erviti, Nils Politt, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Connor Swift, Harry Sweeny, Brent Van Moer, Luka Mezgec, Sergio Henao, Edwald Boasson Hagen. 14.12 Il gruppo si apre, i tredici fuggitivi prendono il largo. 14.10 I corridori della Alpecin-Fenix provano a non lasciare spazio a questi uomini poiché non hanno un loro portacolori davanti. 14.08 Rischia di andare in fuga un gruppo assai numeroso di cui fa parte anche Julian ...

... Pogacar sempre re STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ILDE FRANCE 2021 (12TAPPA) Per seguire la diretta tv delde France 2021 , ci sarà una amplissima coperturasulla Rai e su ...