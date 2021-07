Lino Banfi, il ricordo del passato: “Ero in difficoltà, mi ha aiutato” (Di giovedì 8 luglio 2021) Lino Banfi festeggia gli 84 anni: il mondo della televisione lo omaggia con i suoi successi. Un suo ricordo del passato ha emozionato i fan In occasione degli 85 anni di Lino Banfi, in arte Pasquale Zagaria, sono tante le tv che hanno deciso di dedicare delle serate a tema al celebre attore pugliese. Che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 luglio 2021)festeggia gli 84 anni: il mondo della televisione lo omaggia con i suoi successi. Un suodelha emozionato i fan In occasione degli 85 anni di, in arte Pasquale Zagaria, sono tante le tv che hanno deciso di dedicare delle serate a tema al celebre attore pugliese. Che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Liliana03972440 : RT @Andreox_8: Commosso per il messaggio di Raffaella Carrà a Lino Banfi. Che donna ragazzi, che donna ?? #RaffaellaCarra #ciaoraffaella - MontiFrancy82 : RETE4 E CINE34 FESTEGGIANO L’85° COMPLEANNO DI #LINOBANFI CON DIECI GRANDI CLASSICI - infoitcultura : Lino Banfi: “Raffaella Carrà mi mandò un messaggio in diretta in un momento in cui ero molto… - fedeporfidi : @LucillaMasini E Lino Banfi e Briatore? -