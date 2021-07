La lezione di Luis Enrique: “Dopo una sconfitta non bisogna piangere, ma fare i complimenti all’avversario” (Di giovedì 8 luglio 2021) La sconfitta con l’Italia, nemmeno troppo meritata, poteva lasciare ben altre sensazioni in Luis Enrique. Invece, il ct della Spagna in conferenza stampa ha dato enormi messaggi di sportività. Il più forte l’ha rivolto ai più piccoli. Sono stanco di vedere bambini che piangono, non so perché lo fanno. bisogna iniziare a gestire una sconfitta, congratularti con il tuo avversario e insegnare ai più piccoli che non bisogna piangere. Devi alzarti e fare i complimenti a chi ti ha battuto. Tra le altre cose, Luis ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 luglio 2021) Lacon l’Italia, nemmeno troppo meritata, poteva lasciare ben altre sensazioni in. Invece, il ct della Spagna in conferenza stampa ha dato enormi messaggi di sportività. Il più forte l’ha rivolto ai più piccoli. Sono stanco di vedere bambini che piangono, non so perché lo fanno.iniziare a gestire una, congratularti con il tuo avversario e insegnare ai più piccoli che non. Devi alzarti ea chi ti ha battuto. Tra le altre cose,...

Advertising

Corriere : Luis Enrique, lezione di stile nella sconfitta: dai complimenti a Mancini alle risate c... - napolista : Il messaggio del ct della nazionale spagnola, dopo l’eliminazione con l’Italia: “Sono stanco di vedere bambini che… - ForniAngelo1 : RT @Corriere: Luis Enrique, lezione di stile nella sconfitta: dai complimenti a Mancini alle risate c... - flamulamaria : Luis Enrique, lezione di stile: dai complimenti a Mancini alle risate con Chiesa e De Rossi si dimostra un signore… - SciottoSanti : RT @HoaraBorselli: Luis Enrique impartisce Grande lezione di sport e vita di tutto l'Europeo. Ha detto che in finale tiferà per l’Italia,… -