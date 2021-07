Insigne: l’addio al Napoli non è utopia (Di giovedì 8 luglio 2021) Lorenzo Insigne e il Napoli potrebbe clamorosamente dirsi addio. La distanza per il rinnovo del contratto infatti resta ancora molto ampia. Milan: Sabitzer interessa ai rossoneri Insigne-Napoli: sarà addio? Lorenzo Insigne è uno dei punti fermi del Napoli da ormai diverse stagioni. Capitano e miglior realizzatore nella passata stagione con 19 centri in campionato che non sono bastati per raggiungere la Champions League. Nonostante questo, il giocatore è nato e cresciuto con la maglia azzurra e ha sempre dimostrato il suo attaccamento al club, ai tifosi e alla città. Dopo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 8 luglio 2021) Lorenzoe ilpotrebbe clamorosamente dirsi addio. La distanza per il rinnovo del contratto infatti resta ancora molto ampia. Milan: Sabitzer interessa ai rossoneri: sarà addio? Lorenzoè uno dei punti fermi delda ormai diverse stagioni. Capitano e miglior realizzatore nella passata stagione con 19 centri in campionato che non sono bastati per raggiungere la Champions League. Nonostante questo, il giocatore è nato e cresciuto con la maglia azzurra e ha sempre dimostrato il suo attaccamento al club, ai tifosi e alla città. Dopo ...

