Giustizia | Ermini | “La riforma Cartabia è accettabile Csm | no al sorteggio La spartizione correntizia è finita

(Di giovedì 8 luglio 2021) "Ladovrebbe uscire dall'agenda delle campagne elettorali. Siamo una democrazia e la democrazia ha bisogno anche di dibattiti aspri ma alla fine una soluzione si deve trovare. Se un processo deve avere tempi brevi non è un fatto ideologico ma tecnico. Su questo i partiti dovrebbero sotterrare l'ascia di guerra e cercare di trovare una soluzione per il bene comune"- così il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura a Mattino Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : Giustizia, Ermini: “Riforma Cartabia accettabile. No a sorteggio nel Csm” - infoitinterno : Giustizia, Ermini: Parlamento faccia riforma prima possibile -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Ermini

Affaritaliani.it

Lo ha detto, a proposito della riforma dellatargata Marta Cartabia, il vice presidente del Csm Davida Radio 24."Io - ha aggiunto - vorrei essere il vice presidente del Csm di ...... mafiosa e 'ndranghetista, e per il tramite del vice presidente CSM, David. Vicinanza ... Il risultato, ben inteso, della legalità, della verità, della. Ora, però, in tanti non avranno ...Così David Ermini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a 24 Mattina su Radio24 parlando della riforma della giustizia della ministra Marta Cartabia che definisce “una riforma ...Infine lunga intervista a David Ermini, vicepresidente CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, sulla riforma della giustizia che la Ministra Cartabia sta cerando di varare con una durissima ...