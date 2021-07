Giustizia: Draghi media con M5s, ok unanime alla riforma (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità la riforma della Giustizia penale. Lo riferiscono fonti governative della Lega che riferiscono anche di aver lavorato a ricucire e aiutare a trovare una mediazione tra M5s e il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sui termini della prescrizione in appello e Cassazione. La riunione del Consiglio dei Ministri, cominciata con quasi due ore di ritardo, è stata preceduta da un vertice tra il Presidente del consiglio Mario Draghi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e i ministri M5s che minacciavano l'astensione sulla ... Leggi su agi (Di giovedì 8 luglio 2021) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità ladellapenale. Lo riferiscono fonti governative della Lega che riferiscono anche di aver lavorato a ricucire e aiutare a trovare unazione tra M5s e il ministro della, Marta Cartabia, sui termini della prescrizione in appello e Cassazione. La riunione del Consiglio dei Ministri, cominciata con quasi due ore di ritardo, è stata preceduta da un vertice tra il Presidente del consiglio Mario, la ministra dellaMarta Cartabia e i ministri M5s che minacciavano l'astensione sulla ...

