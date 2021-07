Fdi | Figliomeni-Rinaldi | fiaccolata contro prostituzione

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma – “Occorre fermare il fenomeno dilagante delladi strada, spesso anche diurna, che, oltre ad essere odioso a causa dello sfruttamento di donne e minori, al tempo stesso, è una continua mortificazione per residenti, famiglie e bambini dei quartieri costretti ad assistere a scene di indicibile degrado.” “Siamo intervenuti ripetutamente con la predisposizione di numerosi atti sia all’indirizzo del V municipio e del Campidoglio a guida grillina che verso le altre Istituzioni centrali ma i risultati non sono stati quelli sperati.” “Come Fratelli d’Italia abbiamo organizzato unala ...

Advertising

Figliomeni_FdI : Nel link trovate l'intervento in Campidoglio sulle criticità nei #CentriAnziani. Decine di migliaia di persone abba… - LucianoRanier10 : @MercurioPsi @borrillo62 @Incazzante @scrocknroll @iltrenoromalido @IlariaPiccolo75 @Figliomeni_FdI @PerCalenda… - romasoffocata : @FComellini @virginiaraggi @DetomaMax @Figliomeni_FdI @GiorgiaMeloni @Scacciavillani @GScacciavill e perche dobbiam… - FComellini : @lannese63 @virginiaraggi @DetomaMax @Figliomeni_FdI @GiorgiaMeloni @Scacciavillani @GScacciavill Ma perché certa p… - lannese63 : @FComellini @virginiaraggi @DetomaMax @Figliomeni_FdI @GiorgiaMeloni @Scacciavillani @GScacciavill Ignoranza o mala… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Figliomeni

RomaDailyNews

Roma " "Nel lontano 2016 il Sindaco Raggi si era presentato con il seguente ritornello 'una rete di corsie ciclabili leggere, sicure, interconnesse e collegate con le stazioni della metropolitana'. ...Lo dichiara Francescoconsigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. Condividi su: Facebook Whatsapp Twitter EmailRoma - "Nel lontano 2016 il Sindaco Raggi si era presentato con il seguente ritornello 'una rete di corsie ciclabili leggere, sicure, interconnesse e ...Roma - "In un momento storico in cui il Paese si sta cercando di rialzare, non senza difficoltà, è giunto il momento che l'amministrazione capitolina esca ...