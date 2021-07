Everything Went Fine, la recensione: il lungo addio è un affare di famiglia (Di giovedì 8 luglio 2021) La recensione di Everything Went Fine: il prolifico François Ozon torna in concorso a Cannes 2021 con un dramma familiare schietto e riuscito, capace di riflettere sull'eutanasia con grande tatto. Da settembre ad aprile. In mezzo un autunno di dilemmi, un inverno di ricordi dolorosi e una primavera che non riesce proprio a fare rima con rinascita. Apriamo la nostra recensione di Everything Went Fine rievocando la percezione del tempo che attraversa ogni singolo minuto del nuovo film di François Ozon. In concorso a Cannes 2021, il prolifico regista francese ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladi: il prolifico François Ozon torna in concorso a Cannes 2021 con un dramma familiare schietto e riuscito, capace di riflettere sull'eutanasia con grande tatto. Da settembre ad aprile. In mezzo un autunno di dilemmi, un inverno di ricordi dolorosi e una primavera che non riesce proprio a fare rima con rinascita. Apriamo la nostradirievocando la percezione del tempo che attraversa ogni singolo minuto del nuovo film di François Ozon. In concorso a Cannes 2021, il prolifico regista francese ...

