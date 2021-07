Diritti tv Serie A, l'Antitrust apre un'istruttoria su Tim e Dazn (Di giovedì 8 luglio 2021) L'Antitrust ha avviato un'istruttoria su alcune clausole dell'accordo Tim - Dazn per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 dei Diritti per la visione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 luglio 2021) L'ha avviato un'su alcune clausole dell'accordo Tim -per la distribuzione e il supporto tecnologico relativo ai contenuti dei Pacchetti 1 e 3 deiper la visione ...

Advertising

reportrai3 : Dopo di noi, questa sera alle 23.15 su @RaiTre, non perdete la prima puntata di 'Il fattore umano', una nuova serie… - DaniaFalzolgher : Non ci sono diritti di seri A e quelli di serie B: non si possono sostenere i diritti lgbt che sostengono l'autodet… - fisco24_info : Antitrust, istruttoria su Tim e Dazn su diritti Tv serie A: Possibile intesa restrittiva della concorrenza - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Serie A, concorrenza a rischio sui diritti tv. Faro Antitrust su Tim-Dazn - socialmiliac : RT @ItaliaOggi: Calcio, l'Antitrust avvia indagine sui diritti TV per la serie A -