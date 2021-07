Consiglio regionale aperto sul caso Embraco (Di giovedì 8 luglio 2021) A 14 giorni esatti dall’imminente scadenza della cassa, e dinnanzi al clamoroso silenzio istituzionale, questa mattina l’assessore regionale Elena Chiorino ha incontrato in assessorato i lavoratori, le parti sindacali, i sindaci di Chieri e Riva presso Chieri e la Prefettura per un aggiornamento del tavolo di crisi sulla questione della Ex Embraco. “E’ora di assumere quel rispetto istituzionale nei confronti di lavoratori, sindaci, curia ed organizzazioni sindacali, da chi ricopre con autorevolezza un ruolo di governo – ha dichiarato l’assessore – è avvilente apprendere esclusivamente da una nota stampa dell’abbandono del progetto Italcomp quando è da ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 8 luglio 2021) A 14 giorni esatti dall’imminente scadenza della cassa, e dinnanzi al clamoroso silenzio istituzionale, questa mattina l’assessoreElena Chiorino ha incontrato in assessorato i lavoratori, le parti sindacali, i sindaci di Chieri e Riva presso Chieri e la Prefettura per un aggiornamento del tavolo di crisi sulla questione della Ex. “E’ora di assumere quel rispetto istituzionale nei confronti di lavoratori, sindaci, curia ed organizzazioni sindacali, da chi ricopre con autorevolezza un ruolo di governo – ha dichiarato l’assessore – è avvilente apprendere esclusivamente da una nota stampa dell’abbandono del progetto Italcomp quando è da ...

