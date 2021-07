Conferenza stampa Verratti: «Inghilterra? Rigore generoso. Ecco come si prepara una finale» (Di giovedì 8 luglio 2021) Conferenza stampa Verratti: le parole del centrocampista dell’Italia in vista della finale di domenica sera a Wembley contro l’Inghilterra Marco Verratti interviene in Conferenza stampa da Coverciano in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra a Wembley. Le parole dell’azzurro riportate da TMW. finale – «Abbiamo visto la partita insieme. L’Inghilterra ha fisico, ha giocatori che anche tecnicamente sono bravi. Hanno meritato questa finale, Temere? Non lo so. Sarà ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021): le parole del centrocampista dell’Italia in vista delladi domenica sera a Wembley contro l’Marcointerviene inda Coverciano in vista delladi Euro2020 contro l’a Wembley. Le parole dell’azzurro riportate da TMW.– «Abbiamo visto la partita insieme. L’ha fisico, ha giocatori che anche tecnicamente sono bravi. Hanno meritato questa, Temere? Non lo so. Sarà ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Verratti verso Italia - Inghilterra: "Sarebbe un sogno batterli in casa loro" Lo ha detto Marco Verratti, centrocampista degli Azzurri, in conferenza stampa, in previsione della finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. "Sarà una partita difficile , giocheremo in casa loro,...

Roma, Mourinho: "Vogliamo una squadra vincente nel tempo. Serve un terzino sinistro" ROMA - È il giorno di José Mourinho. Questo pomeriggio alle 13.30 il tecnico verrà presentato in conferenza stampa nella magnifica location di Terrazza Caffarelli, in Campidoglio, con vista panoramica sulla città. La presentazione dello Special One in giallorosso è attesa da mezzo mondo: sarà una ...

Roma, Mourinho si presenta: “Vincere non è ossessione, ‘tituli’ arriveranno” E’ il giorno di José Mourinho. Il neo tecnico della Roma si è presentato in conferenza stampa al suo ritorno in Italia 11 anni dopo l’esperienza all’Inter. “Abbiamo un solo obiettivo in mente: vincere ...

