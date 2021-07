Come si inizia una guerra elettorale: Maresca attacca Manfredi (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “La differenza tra me e il candidato sindaco della sinistra? È tutta nell’ipocrisia di chi Come Manfredi spaccia per vere delle falsità e dice che vorrebbe fare il sindaco per ricostruire Napoli dimenticando che quelli che l’hanno imposto da Roma sono esattamente gli stessi personaggi che con i loro partiti di sinistra negli ultimi 35 anni hanno ridotto in condizioni pietose una città che ha una storia di capitale economica e culturale del Mediterraneo”. Catello Maresca, candidato civico con l’appoggio del centrodestra al comune di Napoli, risponde così all’ex Rettore ed ex ministro delle Università ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiNapoli – “La differenza tra me e il candidato sindaco della sinistra? È tutta nell’ipocrisia di chispaccia per vere delle falsità e dice che vorrebbe fare il sindaco per ricostruire Napoli dimenticando che quelli che l’hanno imposto da Roma sono esattamente gli stessi personaggi che con i loro partiti di sinistra negli ultimi 35 anni hanno ridotto in condizioni pietose una città che ha una storia di capitale economica e culturale del Mediterraneo”. Catello, candidato civico con l’appoggio del centrodestra al comune di Napoli, risponde così all’ex Rettore ed ex ministro delle Università ...

