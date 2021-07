“Che tristezza”. Morte Raffaella Carrà, il duro sfogo di Roberta Capua in diretta (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutta la giornata del 7 luglio è stata dedicata a Raffaella Carrà, la più grande showgirl della televisione italiana, scomparsa il 5 luglio dopo una breve ma intensa malattia. Naturalmente la Rai ha voluto omaggiare la grande artista con una diretta no stop della veglia con uno speciale condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. Tanti i messaggi di cordoglio sui social di volti noti dello spettacolo, che l’hanno ricordata con foto e dediche affettuose. Ma alcuni di questi post avrebbero infastidito Roberta Capua, che in diretta ha spiegato: ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Tutta la giornata del 7 luglio è stata dedicata a, la più grande showgirl della televisione italiana, scomparsa il 5 luglio dopo una breve ma intensa malattia. Naturalmente la Rai ha voluto omaggiare la grande artista con unano stop della veglia con uno speciale condotto dae Gianluca Semprini. Tanti i messaggi di cordoglio sui social di volti noti dello spettacolo, che l’hanno ricordata con foto e dediche affettuose. Ma alcuni di questi post avrebbero infastidito, che inha spiegato: ...

Advertising

LoredanaBerte : Che tristezza. Sono rimasta incredula. Credo che nessuno se l’aspettasse. Buon viaggio all’ICONA per antonomasia de… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - EnricoLetta : L’Italia perde una delle sue icone più intelligenti, gradevoli ed eleganti. La scomparsa di Raffaella #Carrà per qu… - Astrea0375 : RT @NientedacapireN: Ripenso con tristezza a quello che #NonHoMaiDetto e non potrò più dirti #8luglio - incrinatura : La tristezza dei giornalisti piegati a 90 per i f€rragn€z che non hanno capito niente ma niente proprio. È più dign… -

Ultime Notizie dalla rete : Che tristezza A due passi dal cuore, il nuovo singolo di Sal Da Vinci ha come protagonista l'amore Un videoclip che racconta l' amore in generale e nella sua totalità : dall'innamoramento e divertimento iniziali alla malinconia, ricordo e tristezza una volta che termina. Nelle settimane precedenti ...

Carrà, applausi e commozione al corteo funebre ... ha ricordato come Carrà sia stata "un modello ed un punto di riferimento, questi valori che ... presidente della RAI, in collegamento telefonico con Rai 1, parlando di "una tristezza e una commozione ...

Carramba che tristezza. Ciao Raffa, orgoglio nazionale LabParlamento Notti magiche di un Paese unico al mondo Contro la Turchia Muran ha servito un cous cous alla turca, a base di verdure: tre a zero. Contro la Svizzera, uno (o una?) Zürcher Geshnetzel con Rösti, che sarebbe poi uno spezzatino a base di fungh ...

Gettato nella spazzatura, cucciolo abbandonato mostra tutto il suo dolore E, di fatto, la straziante reazione della cucciola, che non riusciva neanche ad alzare il musetto per la profonda tristezza o per timore di poter vivere un’altra crudeltà dalla quale non avrebbe ...

Un videoclipracconta l' amore in generale e nella sua totalità : dall'innamoramento e divertimento iniziali alla malinconia, ricordo euna voltatermina. Nelle settimane precedenti ...... ha ricordato come Carrà sia stata "un modello ed un punto di riferimento, questi valori... presidente della RAI, in collegamento telefonico con Rai 1, parlando di "unae una commozione ...Contro la Turchia Muran ha servito un cous cous alla turca, a base di verdure: tre a zero. Contro la Svizzera, uno (o una?) Zürcher Geshnetzel con Rösti, che sarebbe poi uno spezzatino a base di fungh ...E, di fatto, la straziante reazione della cucciola, che non riusciva neanche ad alzare il musetto per la profonda tristezza o per timore di poter vivere un’altra crudeltà dalla quale non avrebbe ...