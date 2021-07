Che significa ‘non lasciamo temi alla destra’? Nulla, a meno che non la si pensi uguale (Di giovedì 8 luglio 2021) di Gianluca Pinto Anche le iniziative politiche più nobili rischiano di perdere valore se poggiano su alcuni assunti che ne sviliscono il senso. Questo è quello che accade al Pd nel governo Draghi. Letta Nipote, ogni volta che può, ripropone il concetto del “Non regalare Draghi a Salvini”. Si è già parlato più volte di questo, ma non abbastanza sotto il profilo puramente politico (in riferimento al contenuto, non alle manovre di partito). È da lustri, ormai, che quel gruppo – che sinistra non è, ma viene indicato come tale – propone un “format” di cui quest’ultima versione è una variante che già a primo acchito appare al limite del surreale, ma che diventa inquietante se la si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) di Gianluca Pinto Anche le iniziative politiche più nobili rischiano di perdere valore se poggiano su alcuni assunti che ne sviliscono il senso. Questo è quello che accade al Pd nel governo Draghi. Letta Nipote, ogni volta che può, ripropone il concetto del “Non regalare Draghi a Salvini”. Si è già parlato più volte di questo, ma non abbastanza sotto il profilo puramente politico (in riferimento al contenuto, non alle manovre di partito). È da lustri, ormai, che quel gruppo – che sinistra non è, ma viene indicato come tale – propone un “format” di cui quest’ultima versione è una variante che già a primo acchito appare al limite del surreale, ma che diventa inquietante se la si ...

