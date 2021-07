Canon Eos R6 | una mirrorless perfetta per tutti

(Di giovedì 8 luglio 2021) Analizziamo laEOS R6, sorella minore della R5, che raggiunge l’ideale rapporto qualità/prezzo conservando alcune piacevoli caratteristiche della top di gammadi casaad un prezzo più contenuto. Caratteristiche Principali LaEOS R6 è una fotocamera professionalefull frame da 20.1 megapixel, il processore d’immagine è il più recente DIGIC X, scatta raffiche silenziose fino a 20 fps x 120 RAW e 1000 JPEG, la sensibilità ISO nativa varia da 100 a 102400 ISO, espandibile fino a 50-204800 ISO. Come in tutta la serie EOS R, la R6 supporta tutte le ottiche RF e tutte ...

R5 La muscolosa R5 di Canon ( la nostra recensione ) è una mirroless full frame ha tutto ciò che serve dalla messa a fuoco automatica a 5940 posizioni molto rapida a un sistema di... Le migliori mirrorless per l'estate 2021 con una selezione di modelli per tutte le esigenze e i budget: caratteristiche, prezzi e funzionalità... Le fonti in rete parlano del modello Canon EOS R5c, della linea Cinema, maggiormente focalizzata sulle riprese video senza limitazioni, grazie a un sistema di raffreddamento attivo di sensore e corpo...