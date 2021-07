Cagliari, calci e schiaffi a un rider durante i festeggiamenti per la Nazionale: “Si sono scagliati contro di me”. Sindaco: “Vigliacchi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Spintoni, schiaffi e persino colpi con l’asta di una bandiera tricolore. È l’aggressione subita da un rider nella notte tra martedì e mercoledì, a Cagliari, durante i festeggiamenti in strada per la vittoria della Nazionale italiana agli Europei. La scena è stata filmata da alcuni smartphone e postata sul proprio profilo Facebook Nicola Montisci, raggiungendo in poche ore migliaia di condivisioni e visualizzazioni. Nelle immagini si vede una folla di giovani accalcati in mezzo a piazza Yenne e che, incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, spintonano il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Spintoni,e persino colpi con l’asta di una bandiera tricolore. È l’aggressione subita da unnella notte tra martedì e mercoledì, ain strada per la vittoria dellaitaliana agli Europei. La scena è stata filmata da alcuni smartphone e postata sul proprio profilo Facebook Nicola Montisci, raggiungendo in poche ore migliaia di condivisioni e visualizzazioni. Nelle immagini si vede una folla di giovani accalcati in mezzo a piazza Yenne e che, incuranti delle regole sul distanziamento sociale e senza alcuna mascherina, spintonano il ...

