Brasile-Argentina | Chilavert | “Messi & Co dovranno battere Brasile | Neymar | arbitro e VAR”

In Sudamerica è tempo di finale anche per la Copa America 2021: Brasile-Argentina è in programma nella notte tra sabato e domenica e aprirà una giornata che si concluderà con la finale tra Inghilterra e Italia, quella dell'Europeo 2020. A parlare dell'ultimo atto del torneo che metterà Lionel Messi contro Neymar, è stato José Luis Chilavert, ex storico portiere del Paraguay, che come riporta Tyc Sport ha parlato a Radio Continental (AM 590). Chilavert non nasconde il suo tifo per l'Argentina, mettendo poi in guardia l'Albiceleste: "La squadra di ...

