Ascolti tv, la semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca fa il 46,6% di share (Di giovedì 8 luglio 2021) La serata televisiva del 7 luglio è stata vinta dalla seconda semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Ben 9.888.000 spettatori hanno seguito la diretta su Rai 1. Pre e post partita, complessivamente, hanno raggiunto: 6.315.000 – 33.9%; nel dettaglio primo tempo: 9.746.000 – 44.8%; secondo tempo: 10.057.000 – 45.4%; supplementari: 9.803.000 – 50.7%. L'articolo proviene da Velvet Gossip.

