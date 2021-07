Ascolti tv analisi 7 luglio: c’è del ‘marcio’ in Inghilterra-Danimarca e la sfida decisa da Kane e Sterling fa il record. Sciarelli e Mannoni resistono (Di giovedì 8 luglio 2021) Ascolti, in day time lo speciale del Tg1 dedicato a Raffaella Carrà al 23%. Sette giorni prima c’era stata la prima puntata di Temptation Island a presidiare il prime time del mercoledì. Stavolta il 7 luglio, con Inghilterra-Danimarca in onda sia su Rai1 che su Sky, al posto di Filippo Bisciglia Canale 5 ha trasmesso la serie spagnola Grand Hotel. L’ennesima partita degli Europei di calcio finita ai tempi supplementari, decisa da un rigore prima sbagliato e poi comunque trasformato in gol sulla ribattuta del portiere da parte di Harry Kane, ha avuto 9,9 milioni di spettatori ed il 46,6% ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 8 luglio 2021), in day time lo speciale del Tg1 dedicato a Raffaella Carrà al 23%. Sette giorni prima c’era stata la prima puntata di Temptation Island a presidiare il prime time del mercoledì. Stavolta il 7, conin onda sia su Rai1 che su Sky, al posto di Filippo Bisciglia Canale 5 ha trasmesso la serie spagnola Grand Hotel. L’ennesima partita degli Europei di calcio finita ai tempi supplementari,da un rigore prima sbagliato e poi comunque trasformato in gol sulla ribattuta del portiere da parte di Harry, ha avuto 9,9 milioni di spettatori ed il 46,6% ...

Advertising

emabrue : Ascolti tv analisi 7 luglio: c’è del ‘marcio’ in Inghilterra-Danimarca e la sfida decisa da Kane e Sterling fa il r… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 5 luglio analisi: un affetto speciale per la Carrà, con Estate in diretta, Teche, Carràmba, un Tg5 nottu… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 5 luglio analisi: un affetto speciale per la Carrà, con Estate in diretta, Teche, Carràmba, un Tg5 nottu… - mandoIeeknow : analisi del tweet: l’autrice nella presente opera non parte con l’intento di criticare chiunque ascolti musica di g… - tutto_travaglio : #Ascolti tv analisi 29 giugno: William perdona Harry (Kane), Sterling morde la Germania. Sheva dietro le ammiraglie… -