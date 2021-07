Antonella Clerici paragona Raffaella Carrà a Fabrizio Frizzi con la stoccata per i famosi del nulla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ieri ci siamo commossi tutti durante il corteo funebre di, i lunghi applausi dedicati a lei.ha rivisto e risentito la stessa emozione che la gente comune ha vissuto durante l’addio a. Due protagonisti della tv amatissimi dal pubblico, due storie diverse ma è ciò che hanno costruito e hanno lasciato in eredità che li accomuna.era troppo giovane per andare via e che stesse combattendo contro la malattia lo sapevamo.ha sorpreso tutti andando ...