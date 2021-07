Wimbledon, Bolelli in semifinale nel doppio: l’Italia continua a stupire (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aspettando il quarto di Berrettini, Simone Bolelli accede alle semifinali di Wimbledon in coppia con l’argentino Gonzalez Il movimento tennistico italiano continua a stupire in quel di Wimbledon. Dopo i successi di Berrettini nel singolo che lo hanno portato a giocarsi il quarto di finale tra poche ore contro Auger, Simone Bolelli accede alle semifinali nel doppio in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez. La coppia italo-argentina, dopo un primo set combattutissimo e vinto al tie break, ha superato agevolmente i quarti di finale battendo il duo composto dal ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Aspettando il quarto di Berrettini, Simoneaccede alle semifinali diin coppia con l’argentino Gonzalez Il movimento tennistico italianoin quel di. Dopo i successi di Berrettini nel singolo che lo hanno portato a giocarsi il quarto di finale tra poche ore contro Auger, Simoneaccede alle semifinali nelin coppia con l’argentino Maximo Gonzalez. La coppia italo-argentina, dopo un primo set combattutissimo e vinto al tie break, ha superato agevolmente i quarti di finale battendo il duo composto dal ...

