Wimbledon 2021: Novak Djokovic in semifinale, sconfitto senza grandi patemi Marton Fucsovics (Di mercoledì 7 luglio 2021) Novak Djokovic continua la sua caccia al suo terzo successo a Wimbledon di fila, oltre che all’aggancio rispetto alla coppia Federer-Nadal a quota 20 Slam. Il serbo, numero 1 del mondo, elimina in tre set l’ungherese Marton Fucsovics. 6-3 6-4 6-4 il finale, con alcuni dati numerici che aiutano a capire diverse cose: è la semifinale numero 41 a livello Slam per Djokovic, che vince il suo incontro numero 100 sull’erba in carriera. Per lui uno tra il russo Karen Khachanov e il canadese Denis Shapovalov, tuttora in campo sul Court 1. Il primo parziale è un sostanziale dominio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021)continua la sua caccia al suo terzo successo adi fila, oltre che all’aggancio rispetto alla coppia Federer-Nadal a quota 20 Slam. Il serbo, numero 1 del mondo, elimina in tre set l’ungherese. 6-3 6-4 6-4 il finale, con alcuni dati numerici che aiutano a capire diverse cose: è lanumero 41 a livello Slam per, che vince il suo incontro numero 100 sull’erba in carriera. Per lui uno tra il russo Karen Khachanov e il canadese Denis Shapovalov, tuttora in campo sul Court 1. Il primo parziale è un sostanziale dominio ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO IVASHKA 3 SET A 0 (6-4, 6-3, 6-1) ??… - WeAreTennisITA : QUARTI DA SOGNO ?? Spazzato via anche Ivashka per 6-4 6-3 6-1 per la vittoria numero 30 nel 2021, come Djokovic. Ma… - repubblica : ?? Tennis, Berrettini vola ai quarti di Wimbledon: battuto Ivashka 6-4, 6-3, 6-1. Erano 23 anni che un italiano non… - SkyTG24 : Wimbledon, Djokovic in semifinale. Attesa per Berrettini-Auger Aliassime - Grigiopel : RT @Eurosport_IT: Come da pronostico, Djokovic approda in semifinale! ???????? #EurosportTENNIS | #Wimbledon -