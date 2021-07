Variante Delta, vacanze e nuovi focolai del virus: ecco i luoghi più a rischio in Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spaventa la Variante Delta in Italia soprattutto in vista dei grandi flussi estivi legati alle vacanze. Al momento, precisiamo, nel nostro Paese la situazione è sotto controllo tuttavia i contagi del Covid causati dalla mutazione indiana non possono essere sottovalutati. “Sebbene in assoluto i nuovi casi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus SARS-CoV-2 causati da varianti Delta/kappa è in aumento in Italia”, scrive il Ministero della Salute in una nota. “La maggior parte di questi casi è attribuibile a focolai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Spaventa lainsoprattutto in vista dei grandi flussi estivi legati alle. Al momento, precisiamo, nel nostro Paese la situazione è sotto controllo tuttavia i contagi del Covid causati dalla mutazione indiana non possono essere sottovalutati. “Sebbene in assoluto icasi siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione daSARS-CoV-2 causati da varianti/kappa è in aumento in”, scrive il Ministero della Salute in una nota. “La maggior parte di questi casi è attribuibile a...

Advertising

ilpost : Giuriamo solennemente che il riferimento a Boris (la serie) non è voluto - fattoquotidiano : VARIANTE 'DELTA', in Italia nessun controllo per chi arriva. Le testimonianze #delta #fattoquotidiano #6luglio… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 Luglio: Aeroporti, ingresso libero alla Variante. “Delta” in Italia - lyon8467 : RT @rtl1025: ?? I casi di #COVID19 dovuti alla variante #Delta sono aumentati nel Regno Unito del 46% dalla scorsa settimana. E' quanto emer… - angeleri_mauro : RT @IlZebraapois: Jphnson,con il 55% dei vaccinati e con la variante Delta in costante aumento,annucia che dal 19 Luglio saranno eliminate… -