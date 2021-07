Variante Delta, focolai in Italia e casi in aumento in Europa: la situazione (Di mercoledì 7 luglio 2021) La mutazione sta facendo risalire in maniera lineare la curva dei contagi nel nostro Paese, dove comunque i numeri della pandemia restano bassi. Secondo gli esperti sono 5 le province sotto osservazione: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segnala che nell’ultima settimana i casi di Covid-19 sono aumentati più del previsto in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) La mutazione sta facendo risalire in maniera lineare la curva dei contagi nel nostro Paese, dove comunque i numeri della pandemia restano bassi. Secondo gli esperti sono 5 le province sotto osservazione: Napoli, Lodi, Verona, Caltanissetta e Ascoli Piceno. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) segnala che nell’ultima settimana idi Covid-19 sono aumentati più del previsto in Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito e Spagna

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Il sottosegretario Costa: 'Sulla variante Delta ci vuole prudenza, ma non paura' Non siamo ai livelli della Gran Bretagna, ma la situazione è da monitorare con estrema attenzione perché i casi sono in percentuale in aumento. Sulla diffusione della variante Delta "bisogna essere prudenti, ma non dobbiamo trasformare la prudenza in paura. Guardando i dati degli altri Paesi, osserviamo che la variante Delta è molto meno aggressiva e raramente ...

Crisanti: "Non siamo sulla buona strada: così creiamo il terreno per una nuova variante resistente ai vaccini" Secondo l'esperto, intervistato dal quotidiano la Repubblica , lo studio israeliano che rivela la minore efficacia dei prodotti Pfizer contro la variante Delta è un segnale "non bellissimo". Dallo ...

Variante Delta in Emilia Romagna: crescita esponenziale il Resto del Carlino Covid, Gentiloni: Non siamo fuori da pandemia, variante Delta lo dimostra La diffusione della variante Delta è un duro promemoria che non siamo ancora usciti dall’ombra della pandemia”. I vaccini autorizzati dall’Ue mostrano un alto… Leggi ...

Covid-19, ospedali Covid-free nella Bassa Lo ha reso noto l'Asst Bergamo Ovest, festeggiando una data certamente simbolica (perché la pandemia non è finita e la variante Delta è già arrivata anche da noi), ma che sancisce in qualche modo la ...

