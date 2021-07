Temporali e raffiche di vento: è allerta in Veneto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le previsioni meteorologiche del Veneto segnalano nel pomeriggio e sera della giornata di domani, giovedì 8 luglio, tempo instabile con probabili rovesci e Temporali sparsi anche intensi (forti ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le previsioni meteorologiche delsegnalano nel pomeriggio e sera della giornata di domani, giovedì 8 luglio, tempo instabile con probabili rovesci esparsi anche intensi (forti ...

