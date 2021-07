Spal, Joe Tacopina firma un contratto preliminare. La nota del club (Di mercoledì 7 luglio 2021) La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto. Comunicato stampa societariohttps://t.co/7x3DYOUU64 #ForzaSpal pic.twitter.com/NBITI1EOgv — Spal (@Spalferrara) July 7, 2021 Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) La società S.P.A.L. srl comunica che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione dinei prossimi giorni. Al, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto. Comunicato stampa societariohttps://t.co/7x3DYOUU64 #Forzapic.twitter.com/NBITI1EOgv —(@ferrara) July 7, 2021 Foto: Twitter ...

