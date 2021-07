Sindaco Cinisi vieta vendita gadget con ‘Il Padrino’

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Bastadi oggetti ocon ‘Ilo che “richiamano o inneggiano alla mafia”. Lo prevede una ordinanza firmata daldi(Palermo), Giangiacomo Palazzolo.è il paese di Peppino Impastato, ucciso nel 1978 dalla mafia per avere attaccato pubblicamente Cosa nostra. “Considerato che la storia del Comune diè stata tragicamente caratterizzata dall’orribile presenza del fenomeno mafioso, inteso sia come presenza nel territorio dell’associazione criminale sia come mentalità arcaica contrapposta alla cultura della Legalità” e che “il ...

Basta vendita di oggetti o gadget con 'Il Padrino' o che "richiamano o inneggiano alla mafia". Lo prevede una ordinanza firmata dal sindaco di Cinisi (Palermo), Giangiacomo Palazzolo. Cinisi è il paese di Peppino Impastato, ucciso nel 1978 dalla mafia per avere attaccato pubblicamente Cosa nostra. "Considerato che la storia del Comune di Cinisi è stata tragicamente caratterizzata dall'orribile presenza del fenomeno mafioso, inteso sia come presenza nel territorio dell'associazione criminale sia come mentalità arcaica contrapposta alla cultura della Legalità"