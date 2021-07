Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

É partito tra le lacrime e gli applausi di tanti fan dalla sua abitazione in via Nemea 21 a Roma (zona Vigna Stelluti) il corteo funebre con il feretro di. Rose gialle sulla bara della star, scomparsa il 6 luglio a 78 anni. Alla partenza, sotto casa, c'erano Michele Cocuzza e Barbara Boncompagni. Il corteo, diretto in Campidoglio dove è ...... in tutto il mondo, perché lei è così, era così, una persona di grande umanità, in cui la gente si riconosce': così il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, tra gli amici di, che ...