Raffaella Carrà | diretta corteo omaggio | l' applauso davanti agli studi Rai | Japino commosso Le tappe

Advertising

rtl1025 : ?? Il riscaldamento prepartita da #Wembley a ritmo di Raffaella Carrà ?? Raffaella sarà la 23esima giocatrice in ca… - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? L’omaggio della Nazionale a Raffaella Carrà nel riscaldamento di #ItaliaSpagna #Azzurri… - BelloGiovanni : @FactaNews Vi pongo la seguenti due domande:il Deputato,Guglielmo Epifani,morto,purtroppo,di recente,si era vaccina… - Merito_Crata : RT @ItalyinCaracas: ?? Abbiamo perso una icona, Diva della musica, dello spettacolo e della cultura italiana ???? Ci ha lasciato Raffaella Car… -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

ha tenuto nascosta la sua malattia fino al giorno della morte. Ad annunciarne la scomparsa è stato il suo ex compagno Sergio Japino, ma non ha specificato quali siano state le cause. ...Venerdì alle 12 l'Italia saluterà per l'ultima volta, per molti solo. I funerali si svolgeranno dopo il corteo che dalla sua abitazione, toccando i luoghi più importanti del suo lavoro, l'ha portata in Campidoglio dove, già da ...