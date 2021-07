Perché le violazioni della privacy necessitano di un continuo intervento dello Stato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rivoluzioni invisibili si stano abbattendo sull’essere umano, sulla società e su una nuova umanità. Non esserne consapevoli produce l’altissimo rischio di trovarci pedine vittime di manipolazioni o dei nostri bias cognitivi. Da una parte la tecnologia e la cultura digitale avanzano a passi esponenziali con trasformazioni vertiginose e dall’altra parte la neuroscienza con le sue scoperte potrebbero rendere ogni giorno più consapevole ogni essere umano dell’impatto del funzionamento del nostro cervello. La classificazione dei dati è sempre più sofisticata, la mole delle informazioni sempre più ampia (big data) e queste vanno custoditi in caveau digitali, in server e cloud da proteggere da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Rivoluzioni invisibili si stano abbattendo sull’essere umano, sulla società e su una nuova umanità. Non esserne consapevoli produce l’altissimo rischio di trovarci pedine vittime di manipolazioni o dei nostri bias cognitivi. Da una parte la tecnologia e la cultura digitale avanzano a passi esponenziali con trasformazioni vertiginose e dall’altra parte la neuroscienza con le sue scoperte potrebbero rendere ogni giorno più consapevole ogni essere umano dell’impatto del funzionamento del nostro cervello. La classificazione dei dati è sempre più sofisticata, la mole delle informazioni sempre più ampia (big data) e queste vanno custoditi in caveau digitali, in server e cloud da proteggere da ...

