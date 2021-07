Omofobia: Fedeli (Pd), ‘rispetto maggioranza Gruppo e partito, non sono franco tiratore’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Un autorevole quotidiano mi annovera tra i malpancisti che potrebbero far mancare il voto sul ddl Zan. Ribadisco con forza che in Aula, nonostante i miei dubbi, voterò insieme al mio Gruppo. Chi mi include tra presunti franchi tiratori non conosce la mia storia: non ho mai utilizzato il voto segreto per esprimere una posizione. Ho grande rispetto della maggioranza del mio Gruppo e del mio partito”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria Fedeli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Un autorevole quotidiano mi annovera tra i malpancisti che potrebbero far mancare il voto sul ddl Zan. Ribadisco con forza che in Aula, nonostante i miei dubbi, voterò insieme al mio. Chi mi include tra presunti franchi tiratori non conosce la mia storia: non ho mai utilizzato il voto segreto per esprimere una posizione. Ho grande rispetto delladel mioe del mio”. Lo afferma la senatrice del Pd Valeria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

