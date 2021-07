Nuova ondata di caldo: si sfioreranno vette di 40 gradi al sud (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia investita ancora da caldo rovente. Da domani si toccheranno i 40 grandi al sud. Quali sono le città più colpite? Ancora caldo record per via dell’anticiclone africano. Da oggi, 7 luglio, le temperature raggiungeranno i 40 gradi al Sud e sfioreranno la medesima vetta al Centro. In alcune zone del nord, invece, sono previste copiose precipitazioni. In particolare il livello di massima allerta è previsto a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti. L’allerta gialla per il maltempo interessa, invece, il Piemonte. Nel dettaglio Come riportano gli esperti ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia investita ancora darovente. Da domani si toccheranno i 40 grandi al sud. Quali sono le città più colpite? Ancorarecord per via dell’anticiclone africano. Da oggi, 7 luglio, le temperature raggiungeranno i 40al Sud ela medesima vetta al Centro. In alcune zone del nord, invece, sono previste copiose precipitazioni. In particolare il livello di massima allerta è previsto a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Rieti. L’allerta gialla per il maltempo interessa, invece, il Piemonte. Nel dettaglio Come riportano gli esperti ...

