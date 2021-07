Morto a 79 anni Carlos Reutemann | ex ferrarista

(Di mercoledì 7 luglio 2021) L’ex vice campione del mondo di Formula 1 ed ex governatore della provincia argentina di Santa Fe,, è deceduto oggi, all’età di 79. A dare l’annuncio è stata la figlia, Cora, con un commosso messaggio sul suo profilo Twitter. “Papa’ ci ha lasciato in pace e con dignità dopo aver lottato come un campione, con un cuore nobile e forte che lo ha accompagnato fino alla fine”, ha scritto Cora. “Provo orgoglio e benedizione per il papà che ho avuto, so che mi accompagnerà tutti i giorni della mia vita fino a quando ci rincontreremo nella casa del Signore”, conclude il messaggio. L’ex pilota della ...

Advertising

Corriere : Morto Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni - fanpage : Ennesima tragedia sul lavoro, Piero è morto schiacciato a 41 anni - SkySportF1 : ULTIM'ORA FORMULA 1 MORTO A 79 ANNI CARLOS REUTEMANN E' stato pilota Ferrari nel 1977-78 #SkyMotori #F1 #Formula1 - silvanhoe : RT @valy_s: #COVID19 La procura di #Biella ha stabilito che Sandro Tognatti,57 anni,NON è morto a causa del vaccino #Astrazeneca ma per una… - pablodiegoooo : RT @Gazzetta_it: F1 Addio a Carlos #Reutemann. L'ex Ferrari se ne va all'età di 79 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morto anni

La Stampa

L'agguato. Jovenel Moïse, il presidente haitiano, èsotto i colpi sparati stamane all'alba da un commando che si è introdotto nella sua residenza ...che ne chiedono le dimissioni da tree in ...Nel corso deglil'argentino era tornato più di una volta a Maranello, nel 1991 così come quattropiù tardi, quando si era fatto fotografare a bordo della 412 T1 di Jean Alesi. Nel dicembre ...Roccalumera – L’amministrazione Argiroffi non risponde per cui i privati sono scesi in campo, programmando un monumento per l’ispettore di polizia Antonino Crisafulli deceduto il dodici agosto del 201 ...Un uomo di 49 anni è deceduto ieri, nel primo pomeriggio del 6 luglio 2021, nella città di Palermo. Aveva appena terminato il suo turno di lavoro quando improvvisamente si è accasciato al suolo e non ...