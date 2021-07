Mercato Inter, cessione Nainggolan: 'Ci siamo. Si contano i minuti' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che cosa ci guadagna l'Inter dall'addio di Nainggolan? ' Il risparmio - ricorda il quotidiano sportivo - di un maxi - stipendio da 4,5 milioni netti e assai gradito: l'agenzia di viaggi Inter ha pure ... Leggi su interdipendenza (Di mercoledì 7 luglio 2021) Che cosa ci guadagna l'dall'addio di? ' Il risparmio - ricorda il quotidiano sportivo - di un maxi - stipendio da 4,5 milioni netti e assai gradito: l'agenzia di viaggiha pure ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter Mercato Inter, cessione Nainggolan: 'Ci siamo. Si contano i minuti' Mercato Inter: Radja Nainggolan è davvero a un passo dal 'ritorno' al Cagliari . Ne è sicura la Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 luglio. Anzi: le cose sarebbero tutte sistemate tanto ...

Inter, via oggi con Inzaghi. Il Milan domani e Ibra inquieta La maggior parte delle cose si comprenderà a mercato fatto e a gruppo completo. Con grande ...il controllo del gruppo da lui fondato anche se non ci sono conseguenze dirette con la proprietà dell'Inter.

Mercato – Inter, Lautaro e Barella piacciono in Inghilterra: due big hanno chiesto informazioni passioneinter.com Calciomercato Milan: Elliott starebbe preparando un grande colpo, idee Isco e Tadic Nelle prossime settimane la strategia del Fondo Elliott sarebbe quella di sondare il mercato alla ricerca di ... interesse per le sue prestazioni, con Inter, Milan, Roma e Lazio tra i club in ...

Calciomercato Inter, Inzaghi frena Marotta: bloccate due cessioni potranno eventualmente riflettersi sul mercato. Ma l'ex allenatore della Lazio sta già studiando la sua Inter ed ha già un'idea di massima su chi dovrà restare e chi dovrà andare via. Si spiega così ...

