Lumberyard | il motore di gioco di Amazon diventa open source

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La appena costituita3D Foundation (O3DE) comincia le sue attività con uno splendido regalo: renderel'engine. La fondazione, creata dain concerto con Adobe, Huawei, Niantic e le altre 16 compagnie tecnologiche coinvolte, rende disponibile il progetto per tutti sotto una classica licenza Apache 2.0. L'operazione sta avvenendo sotto la supervisione della The Linux Foundation, che sta operando per fare in modo da "accelerare la collaborazione tra sviluppatori su giochi 3D e tecnologia di simulazione". Leggi altro...